Lizzo stuurt eten naar ziekenhuismedewerkers

Lizzo is een van de vele beroemdheden die zich van haar beste kant laat zien ten tijde van het coronavirus. De 31-jarige zangeres liet eten bezorgen bij maar liefst 26 ziekenhuizen in Amerika, om zo haar waardering te tonen voor de hulpverleners die dag in en uit werken om mensen te helpen. Dit liet ze weten via een filmpje op sociale media.