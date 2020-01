Wat is er gebeurd tussen Emma Heesters en Wesley Sneijder?

De zangers zou onlangs een bijzonder gezellige avond hebben gehad met de voetballer. Er werd zelfs gesproken over een zoen met Sneijder toen zij haar verjaardag vierde in café Bolle Jan in Amsterdam. Maar wat is er die avond nou écht gebeurd?

„Ik heb het heel leuk gevierd met vrienden, dat was echt ontzettend leuk”, vertelt Heesters aan RTL Boulevard. „Daarom heb ik nog meer zin in aankomend jaar. Ik ben gewoon zo dankbaar met wat er het afgelopen jaar is gebeurd.”

Over de vermeende gezellige avond met Wesley, is ze heel duidelijk. „Nee, die was er niet nee. Zou wel gezellig zijn geweest.”