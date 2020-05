Marianne Faithfull: ’De artsen hebben mijn leven gered’

„Ik wil alle mensen die voor me hebben gezorgd en aan me hebben gedacht, hen die me liefde hebben gestuurd, mensen die ik ken en mensen die ik nooit heb ontmoet bedanken dat ze me beter hebben gemaakt”, schrijft Marianne. „Ik wil alle artsen en verplegers bedanken die zo goed voor me waren en eigenlijk mijn leven hebben gered.”

De Britse werd begin april opgenomen en mocht na 22 dagen het ziekenhuis weer verlaten. Haar agent liet destijds al weten dat de zangeres onder de indruk was van alle steun. Dat benadrukt Marianne nu weer. „Allen weer bedankt voor al jullie zorg, liefde, gedachten, gebeden en wensen.”