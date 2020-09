Stil einde aan CORINE SPIER’s ’mooie’ leven

Na haar actieve modellencarrière bleek Corine ook een zeer succesvolle zakenvrouw. Ⓒ ANP/HH

Ruim zestig jaar geleden werd CORINE SPIER-ROTTSCHÄFER in London de eerste Miss World. En dan te bedenken dat zij niet eens had meegedaan aan de later zo prestigieuze beautycontest die haar leven volledig op zijn kop zou zetten. De ’mooiste vrouw van de wereld’ werd ons eerste topmodel en bouwde op haar titel en ineens beroemde naam een heel imperium. Corine had een in alle opzichten ’mooi’ leven, waar deze week – op haar tweeëntachtigste – een einde aan kwam…