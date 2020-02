Catherine had baat bij hypnobevallingen

„Ik kreeg ernstige ochtendmisselijkheid, dus ik behoorde niet tot de groep van de gelukkigste zwangere vrouwen”, onthult Catherine in haar allereerste podcastinterview.„Ik was echt ziek. Ik at niet de dingen die ik zou moeten eten. Maar toch was het lichaam nog steeds in staat om al het goede eruit te halen en nieuw leven te laten groeien, wat ik fascinerend vind.”

„Door de ochtendmisselijkheid werd ik me bewust van de kracht van de geest over het lichaam, omdat ik echt alles moest proberen om me er doorheen te helpen.” De vrouw van prins William kwam daardoor in contact met hypnobevallingen. Tijdens cursussen leerde ze verschillende technieken om haar lichaam voor en tijdens de bevalling te helpen ontspannen. „Er zijn verschillende niveaus. Ik ga niet zeggen dat William daar wat zoete woordjes voor me stond te zingen. Zeker niet. Ik heb hem er niet eens naar gevraagd. Het was gewoon iets dat ik voor mezelf wilde doen.”

„Ik zag echt de kracht ervan, de meditatie en de diepe ademhaling en dat soort dingen die je ze leren, toen ik echt ziek was en eigenlijk besefte ik dat dit iets was waar ik controle over kon krijgen”, zegt Catherine. „Omdat ik me zo slecht had gevoeld tijdens de zwangerschap, vond ik de bevalling eigenlijk heel leuk. Omdat ik wist dat er een einde aan kwam. Natuurlijk geldt dit niet voor iedereen, sommigen hebben het echt heel zwaar.”

Catherine beviel in juli 2013 van haar oudste zoon prins George. Zijn zusje prinses Charlotte volgde in mei 2015. De jongste prins Louis werd in april 2018 geboren.