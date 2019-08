Eus strikt Aart en ’Janine’ voor Sterren op het doek

’Eus’ is „heel blij” met de deelname van de twee, schrijft hij op Instagram. „Ik ben met allebei opgegroeid. We keken thuis Sesamstraat en GTST. Nu maar hopen dat ik niet in de kofferbak van Ludo eindig omdat ik zo dicht bij zijn vrouw sta.”

Sterren op het doek keert op 3 september na een afwezigheid van bijna vier jaar terug op tv. Özcan neemt de presentatie over van Hanneke Groenteman, die de show tussen 2007 en 2015 maakte.