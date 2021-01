Gordon haalt uit naar volger op Instagram: ’K*twijf opzouten!’

Maandag plaatste Gordon een foto waarop te zien is dat hij Toto een kusje geeft. „Kusjes geven en slapen dat is wat @toto_fromgordon doet! Mijn hart stroomt over van geluk!”, schrijft hij erbij.

In een reactie onder het kiekje schrijft een volger: „De zoveelste hond in de rij, wanneer moet hij weer weg?” De zanger is duidelijk niet gecharmeerd van deze opmerking. „Ubergutmensch oftewel k*twijf opzouten”, reageert hij.

Iemand anders schrijft „Smerig.” Opnieuw haalt Goor flink uit. „Je moeder”, luidt zijn respons.

Gordon heeft sinds zaterdag een Franse bulldog in huis. Het beest heeft inmiddels ook een eigen Instagramaccount met tienduizenden volgers.