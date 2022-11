NPO-top adviseerde Matthijs van Nieuwkerk over verklaring

Leeflang en Klein waren op uitnodiging van de NTR aanwezig bij opnames van de Top 2000 Quiz en spraken Van Nieuwkerk over de situatie, schrijft de Volkskrant. Leeflang en Klein zouden tegen Van Nieuwkerk hebben gezegd dat in zijn verklaring niets van spijt terug te lezen was. Het tweetal zou de presentator toen hebben geadviseerd dat alsnog op te nemen.

Geen spijt

De Volkskrant berichtte vorige week dat Van Nieuwkerk verschillende verklaringen stuurde als reactie op het nieuws over het grensoverschrijdende gedrag. Hij betuigde daarin in eerste instantie geen spijt, wat tegen het zere been was van BnnVara. De omroep zei later te twijfelen aan zijn oprechtheid. Dat was voor Van Nieuwkerk aanleiding om de banden met BnnVara te verbreken. „Het feit dat mijn werkgever openlijk twijfelt aan mijn oprechtheid, maakt een verdere samenwerking onmogelijk”, zo stelde de televisiemaker.

BnnVara stelde in een reactie daarop dat de omroep een spijtbetuiging „essentieel” vond. „Daar hoort de erkenning bij dat er over grenzen van (oud-)collega’s is gegaan”, aldus de omroep.