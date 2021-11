André Rieu scheldt live op Britse tv: ’Ze was een bitch!’

Rieu sprak in de uitzending over zijn oude pianolerares. „Ik haatte haar, ik haatte het kasteel waarin ik les had, ik haatte de piano”, vertelde hij. „Ze was een bitch!” De presentatoren van het keurige ochtendprogramma Holly Willoughby en Phillip Schofield schrokken, maar konden hun lach niet inhouden. Ze boden snel hun excuses aan bij de tv-kijkers. ,,Sorry’’, zei Rieu zelf ook. In het fragment op YouTube is het woord ’bitch’ weggepiept.

Het incident, in de onderstaande video te zien vanaf minuut 3.50, bleef niet onopgemerkt in Britse media. Onder meer The Mirror, The Sun en Metro schreven over de scheldende Rieu.