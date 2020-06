Oranje-internationals doen programma Johan Derksen in de ban: ’Veronica Offside’

In Veronica Inside was maandag een fragment te zien van iemand die in Leeuwarden verkleed als Zwarte Piet bij een Black Lives Matter-demonstratie aanwezig was. Derksen grapte hier vervolgens over: „Weten we zeker dat dat niet Akwasi is?”

Die opmerking was tegen het zere been van de Oranje-internationals, die vorig jaar na racistische spreekkoren bij FC Den Bosch ook al van zich lieten horen en zelfs tijdens een wedstrijd met een statement kwamen.

Het eerdere statement tegen racisme van Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum. Ⓒ Hollandse Hoogte

„Dit is onschuldige humor? Dit is de taal van de voetbalkantine? Dit is maar een mening? Dit is soms het randje opzoeken? Lekker laten gaan joh? Nee! Dit is ver over de grens. Niet voor de eerste keer. Niet voor de tweede keer. Keer op keer op keer. Enough is enough”, zo klinkt het nu.

Diverse spelers, waaronder aanvoerder Virgil van Dijk, deelden het statement via sociale media. „Veronica Offside. Wij, Oranje-internationals, laten ons niet meer interviewen door dit programma.”

Bekijk ook: MOJO beraadt zich op samenwerking met Johan Derksen

Bekijk ook: Twitteraars scharen zich achter Johan Derksen

Adverteerders

Verscheidene adverteerders lieten in de afgelopen dagen al weten per direct geen reclametijd meer in te kopen rond het programma. Dat hebben ze besloten naar aanleiding van uitspraken van Johan Derksen en René van der Gijp. In de uitzending van maandag stelden de mannen dat het wel meeviel met het racisme in Nederland. Derksen maakte onder meer een vermeend racistische grap.

Eerdere uitzending

Overigens sprak Derksen zich in een eerdere uitzending nadrukkelijk uit tegen racisme. „Ieder weldenkend mens is tegen racisme. Wie is er nou voor racisme? Die moet worden opgeborgen. Die is niet goed bij zijn hoofd, die is misdadig, of huppakee, uit de samenleving.”