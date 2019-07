’Heel Arnhem wil meedoen aan songfestival’

„Een school met veel internationale kinderen heeft een brief aan de gemeente gestuurd dat ze graag willen meehelpen tijdens het festival. Omdat die kinderen allemaal verschillende talen spreken, willen ze tijdens het festival helpen met de internationale gasten ontvangen en flesjes water uitdelen of iets dergelijks.”

Arnhem is vijf dagen voor de deadline voor het inleveren van het bidbook de puntjes op de i aan het zetten. De provincie en de gemeente hebben hun steun al uitgesproken, maar de grootste uitdaging blijft het stadion GelreDome. De thuishaven van voetbalclub Vitesse moet voor het songfestival acht weken beschikbaar zijn, terwijl er ook thuiswedstrijden gespeeld moeten worden. „Vitesse heeft een veld wat naar buiten gereden kan worden, maar er zullen buiten tribunes neergezet moeten worden. Dat kan alleen in overeenstemming met Vitesse en daar zijn wij nog mee in overleg”, aldus de woordvoerder.

Zelfverzekerd

Even zelfverzekerd als Arnhem is Maastricht. „We hebben alles onder controle en gaan een mooi bidbook inleveren”, aldus een woordvoerder. Over de concurrentie maakt de stad zich geen zorgen. „We zijn er klaar voor. Van onze sterkte gaan we uit.”

De woordvoerster van Den Bosch wilde niet veel kwijt. behalve dat de gemeenteraad positief is en dat ze zeker een bidbook gaan inleveren.

Uitzonderlijk

Utrecht zegt ’gewoon door te gaan’. „We zijn een bidbook aan het schrijven samen met de Jaarbeurs en andere partijen. We zouden zijn gestopt als we geen kansen zouden zien”, zegt een woordvoerder. Er zijn een aantal praktische zaken waar de Domstad tegenaan loopt, maar dat komt volgens de organisatie in het bidbook te staan. „We leggen reële kansen voor en zouden het superleuk vinden.”

SP’er Tim Schipper zei eerder geen zin te hebben om veel geld in de organisatie van het songfestival te steken. Dat schoot Cornald Maas in het verkeerde keelgat. De songfestivalkenner zei vrijdag op Twitter dat Utrecht de organisatie niet verdient. „De kans om je land (en stad), 44 jaar na de laatste overwinning, voor heel Europa zinnenprikkelend en grensverleggend op de kaart te zetten afdoen als een ’feestje’. Met zo’n verhaal verdien je het songfestival ook niet.”

Race

Dan is er nog Rotterdam. De stad is nog steeds in de race voor de organisatie van het liedjesfestijn en wordt gesteund door Den Haag. De gemeenteraad heeft dinsdag een vergadering en zal volgens de woordvoerster het bidbook daarna aan de songfestivalorganisatie overdragen.

De deadline voor het inleveren van het bidbook is woensdag 10 juli.