Samantha Steenwijk bevestigt oude relatiecrisis na geruchten

„Gister is er een privésituatie uit ons verleden openbaar gemaakt, waar wij eenmalig iets over kwijt willen”, laat Steenwijk weten op sociale media. „Mijn vrouw Daisy en ik zijn al zestien jaar bij elkaar. Zoals in elke relatie, hebben wij ook onze ups and downs gehad. Enkele jaren geleden heeft Daisy mij verteld, dat zij vreemd is gegaan. Dat was erg pijnlijk en heeft voor veel verdriet gezorgd.”

Voor Steenwijk is het inmiddels „lang geleden.” „Voor ons is dit een gesloten boek”, zo gaat ze verder. „Als iets waar is, is iets waar, al klopte de details van de naar buiten gekomen informatie niet helemaal. Wij hadden dit liever privé gehouden. Het oprakelen hiervan heeft ook totaal geen meerwaarde.” De zangeres noemt het incident „het diepste dal waar wij in hebben gezeten.” „Maar wij zijn altijd in onze liefde blijven geloven en zijn hier dan ook veel sterker uit gekomen.”

Volgens Steenwijk is haar privacy geschonden „zonder dat er enig maatschappelijk belang bij gediend is.” „Dat er mensen zijn die genieten van andermans leed en dat dit de manier is waarop we in onze samenleving met elkaar omgaan, vinden we nog het meest pijnlijk”, zo sluit ze af. „Wij zijn nog steeds heel gelukkig met elkaar en zijn van plan dat ook te blijven. En door...”