Premium Het beste van De Telegraaf

Fotograaf avonturierde in oorlogen en Hollywood Chas Gerretsen: een leven in filmscènes

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Acteur Dennis Hopper in ’Apocalypse Now’ heeft de camera’s van Chas Gerretsen omhangen. Ⓒ Foto Chas Gerretsen/Nederlands Fotomuseum

Nieuwsgierigheid. Dat is altijd de drijvende kracht geweest in het avontuurlijke leven van Chas Gerretsen (78). Net 16 jaar oud trok de Groninger de wijde wereld in om zijn jongensdromen na te jagen: hij werkte als krokodillenjager in Australië, cowboy in Texas, oorlogsfotograaf in Zuidoost-Azië en werd – even – wereldberoemd door zijn iconische foto van de Chileense dictator Pinochet. „Natuurlijk heb ik hem niet gevraagd of hij zijn zonnebril wilde afzetten.”