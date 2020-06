Donkere rapper: ’Management Justin Bieber gebruikte mij als zondebok’

Volgens de rapper zette het management van Bieber hem onder druk. „Als er een beschuldiging kwam van marihuana in zijn vroege carrière, zou dat voor hem heel slecht uitgepakt hebben. Dus kreeg ik op een dag een telefoontje. ’Twist, ben je echt gek op deze jongen?’. Ik zei: ’Ja’. Toen zeiden zij: ’Cool, als je echt om hem geeft, dan kun jij de klappen voor hem opvangen, want jij komt er wel mee weg. Jij wordt geassocieerd met Lil Wayne. Jij bent een rapper’.”

Volgens de rapper kwam het tot een punt ’waarop ik er zelf soms niet eens bij was en stelden zij gewoon: ’Twist heeft het gedaan, Twist heeft het gedaan’. „Het werd overweldigend.”

Ⓒ Getty Images

Lil Twist maakte het verder niet erg concreet, maar volgens Page Six zou het kunnen gaan om de periode waar Bieber leek te ontsporen, toen hij eieren tegen het huis van zijn buren gooide, in emmers plaste en in 2014 werd opgepakt voor rijden onder invloed. Een jaar eerder werd Twist een jaar eerder twee keer opgepakt terwijl hij in Biebers auto zou hebben gereden. Datzelfde jaar werd Twist er ook van beschuldigd een feestje te geven in het huis van Bieber, waar volop marihuana werd gebruikt. Justin zelf zou toen in Europa zitten.

Black Lives Matter

Donderdag gaf de rapper een verklaring af over zijn uitspraken, waarin hij schreef: „Terwijl ik mijn tv-show promootte, kwamen er onderwerpen ter sprake over gebeurtenissen met Bieber. Om authentiek te blijven, voelde ik dat ik mijn fans en het algemene publiek niet van dienst zou zijn als ik niet compleet transparant was over mijn ervaringen. Ik geloof dat als je werkelijk de Black Lives Matter-beweging steunt, de donkere mensen en de donkere cultuur, dat je acties dat ook moeten uitstralen.”

Het lijkt erop dat hij Bieber hiermee terecht wijst. Die liet enkele dageng geleden op Twitter weten dat zijn muziekstijl en zang en dans geïnpireerd was door de ’zwarte cultuur’ en dat hij ’daarvan geprofiteerd heeft’. Hij beloofde daarom zijn platform beschikbaar te stellen om zich uit te spreken tegen ’raciale ongelijkheid en systematische onderdrukking’.

Het management van Bieber wil geen commentaar geven. Iemand uit de kringen van de twee artiesten laat de krant echter weten dat de vriendschap tussen de twee zou zijn beëindigd, maar dat Justin de rapper alle goeds toewenst al is hij niet blij met de opmerkingen die volgens hem ’compleet onwaar’ zijn.

Mishandeling

Ook los van de gebeurtenissen waarbij Twist en Bieber betrokken waren, heeft Twist zelf niet helemaal een schone achtergrond. Zo werd hij veroordeeld tot een jaar achter de tralies voor zijn mishandeling en diefstal van Nickelodeon-acteur Christopher Moore in 2014 en werd hij beschuldigd van het mishandelen van een vrouw. Volgens Page Six volgde vlak daarop een enorme ruzie tussen Justin Bieber en zijn manager Scooter Braun.