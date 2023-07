’Mick Jagger (79) en Melanie Hamrick (36) zijn verloofd’

Tijdens een recente reis naar New York zou de rockartiest de choreografe ten huwelijk hebben gevraagd. „Melanie was in het American Ballet Theatre en vertelde haar vrienden dat ze verloofd is met Mick”, stelt de bron. „Ze was heel duidelijk dat haar ring een verlovingsring is en dat ze nu zijn verloofde is. Haar familie begrijpt ook heel goed dat ze verloofd zijn en is heel blij voor haar.”

Volgens de insider zijn er geen plannen voor een bruiloft. „Maar het betekent veel voor Melanie om verloofd te zijn – dat is wat ze heeft gezegd.”

Het zou de derde keer zijn dat Jagger verloofd is. Hij was van 1971 tot 1978 getrouwd met Bianca Perez Mora Macias. Tussen 1990 en 1999 was hij getrouwd met Jerry Hall. De muzikant is vader van acht kinderen bij vijf verschillende vrouwen. In 2016 werd hij voor de laatste keer vader. Met zijn huidige vriendin Hamrick kreeg hij een zoontje, Deveraux Octavian Basil.