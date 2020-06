Domien Verschuuren had poliep op stemband

„Al sinds januari vond ik dat ik hees klonk en kostte praten me moeite”, schrijft Verschuuren in een bericht op zijn Instagramaccount.

Tijdens een eerste onderzoek in het ziekenhuis vonden de artsen geen ’oneffenheden’ op zijn stembanden en werd hem logopedie aangeraden. Verschuurens klachten verergerden en besloot daarom om nog een keer naar het ziekenhuis te gaan. „Die middag was er opeens wel degelijk iets te zien: een poliep op mijn linkerstemband.”

Een week later ging Verschuuren onder het mes. „De operatie bleek makkelijker dan gedacht en nog diezelfde avond sliep ik, zonder poliep, in mijn eigen bed. Het recept voor de dagen daarna bestond uit 48 uur volledige, plus twee weken relatieve stemrust.” Dat recept heeft goed uitgepakt. „En dat brengt me bij vandaag! Zonder hees randje terug op de radio.”