Bach klinkt op straat tijdens ’Happy Bachdag’

Van Zwolle tot Delft en van Utrecht tot Venlo; op diverse tijdstippen beklimmen beiaardiers hun (kerk)torens en kunnen de desbetreffende inwoners genieten van deze muzikale traktatie ter ere van de 335e verjaardag van Johann Sebastian Bach.

Tijdschema:

Om 10.30 uur geeft Jan Geert Heuvelman in de Gudulatoren in Lochem het startsein. Om 11.00 uur volgen Piet Hamelink op het Stadhuis van Axel, Malgosia Fiebig vanuit de Domtoren in Utrecht, Winter in de Waagtoren van Alkmaar, Martien van der Knijff in De Peperbus in Zwolle, Henk Groeneweg in de Nieuwekerkstoren in Delft, Bauke Rietsma in de Dorpskerk in Bathmen, Richard de Waardt in de Sint Laurenstoren in Rotterdam en Gerda Peters in de Lichtboogtoren in Almere.

Om 12.00 uur volgt Marcel Siebers in de Martinusbasiliek in Venlo, een half uur later gevolgd door beiaardduo Hemmel & Eerd in de Grote Kerk in Enschede. Om 13.00 uur speelt Christiaan Winter in De Rijp in de Grote Kerk, Gerda Peters heeft zich vanuit Almere gehaast om om 13.30 uur in de Agathakerk in Beverwijk van zich te laten horen en om 14.00 uur neemt Gideon Bodde plaats in de Munttoren te Amsterdam, speelt Jan-Geert Heuvelman in de Schildkerk toren in Rijssen en Bauke Reitsma in de Lebuïnustoren in Deventer.

Boudewijn Zwart speelt zijn deuntjes vanuit de Grote Kerk in Dordrecht om 14.30 uur en om 15.30 duiken Hemmel & Eerde weer op in de St. Plechelmusbasiliek in Oldenzaal. Piet Hamelink speelt om dezelfde tijd in Belfort in Sluis. Om 16.00 uur klinkt Bach opnieuw in Dordrecht en om 16.25 uur kunnen ook inwoners van Doetinchem genieten van de kunsten van Roel Smit vanuit de Catharinatoren. Gideon Bodde sluit om 19.00 uur deze bijzonder Bach-dag af in Amsterdam vanuit de Zuidertoren.

Overigens speelt in Tilburg tussen 9.00 en 20.00 uur het carillon bij het station elk uur een deel uit het Wohltemperoierte Klavier.