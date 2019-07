John Fogerty Ⓒ Nela König

Liefhebbers van classic pop en rock kunnen komend weekeinde op Bospop hun hart weer ophalen. Het festival in Weert staat erom bekend de allergrootste namen van weleer in huis te halen en dat is dit jaar niet anders. Sterker nog, de organisatie heeft er voor de 39e editie zelfs een extra dag aan vast moeten plakken.