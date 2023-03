Gwyneth Paltrow moet voorkomen in zaak om skiongeluk uit 2016

In januari 2019 klaagde de gepensioneerde oogarts Terry Sanderson de actrice aan omdat zij in februari 2016 in een skiresort in Utah tegen hem aan zou zijn geskied. De man zou hierbij ernstig gewond zijn geraakt. Sanderson beweert dat hij door niemand werd geholpen na het ongeluk, ook niet door Paltrow en haar skileraar.

Paltrow ontkent het voorval en beweert juist dat Sanderson tegen haar aan skiede. Ze diende daarom een tegenaanklacht in. Sanderson vraagt om een schadevergoeding van 300.000 dollar, bijna 275.000 euro. Paltrow eist slechts het symbolische bedrag van 1 dollar en wil daarnaast dat de tegenpartij de juridische kosten vergoedt.

In 2019 klaagde Sanderson de actrice ook al aan. Toen eiste hij zo’n 3 miljoen euro, maar dat verzoek werd afgewezen. De reden dat er een aantal jaar zat tussen het ongeluk en de eerste rechtszaak, is volgens Sanderson omdat hij moest herstellen van het ongeluk.