The Script voelt zich thuis in Nederland

„We waren gewend om in grotere zalen te spelen, maar veel fans wilden graag wat meer intiemere shows zien”, zegt gitarist Mark Sheehan. „Voor ons is dat wat spannender, dat brengt de muziek ook terug tot de echte basis. Waar kunnen we dat beter doen dan in Nederland?” Bassist Glen Power vult aan: „Elke keer als we hier komen voelt het als een familiebezoekje. Ik heb hier zelfs familie wonen. Telkens als we hier zijn, voelt het als thuiskomen. Het is ons tweede huis.”

Het gevoel van thuiskomen is natuurlijk mede te danken aan de Nederlandse fans die de band elke keer weer een warm welkom geven. „Ze zijn geweldig en net zo gek als Ieren”, zegt Sheehan. „Ze houden van drinken en maken graag lol. Omdat muziek hier zo belangrijk is, begrijpen ze hier veel beter hoe het werkt.” Zanger Danny O’Donoghue sluit zich daar volledig bij aan. „We zijn twee verschillende volken, maar we lijken van binnen heel erg veel op elkaar.”