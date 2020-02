Madonna biedt Harry en Meghan appartement aan

De hertog en hertogin van Sussex mogen daarom wel in haar woning in New York. „Ik wil mijn appartement in Central Park West wel onderverhuren. Twee slaapkamers en het heeft het beste uitzicht op Manhattan met een geweldig balkon”, zo prijst ze aan.

Of Harry en Meghan daar interesse in hebben is maar de vraag. De twee kozen juist voor Canada voor de rust en die is in New York vermoedelijk niet te vinden. Bovendien zouden ze hun zinnen ook al op Los Angeles hebben gezet.