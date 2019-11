André Hazes start eigen boekingskantoor

Zijn manager Sjoerd Bodewes licht het besluit van de zanger toe: „André kijkt meer naar de toekomst toe en wil van daaruit de zaken meer in eigen beheer nemen. Het is gewoon gemakkelijker om vanuit één plek in het land alles te regelen.” Financiële beweegredenen waren er niet, stelt Bodewes, het ging puur om het gemak. „We hebben nu evengoed onze vaste kosten en ons eigen personeel.”

Total Rocket Management, dat tot heden de boekingen voor André Hazes regelde, reageerde vrijdagochtend zelf niet, maar verwees naar Bodewes voor commentaar.