Ook Jason Segel wil terugkomen in spin-off How I Met Your Mother

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Jason Segel sluit niet uit dat hij terugkeert als Marshall Eriksen in How I Met Your Father, de spin-off van de serie How I Met Your Mother. De acteur heeft alles over voor de makers van de serie. „Die mensen hebben mijn leven veranderd en ik zou alles doen wat ze me zouden vragen”, zei hij tegen Entertainment Tonight.