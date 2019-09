Tamara Elbaz boos op ’belachelijk rechtssysteem’

„Op 31 mei 2017 werd ik beroofd. Op 1 juni 2017 wist ik camerabeelden, vingerafdrukken, het kenteken EN het telefoonnummer aan te leveren bij de politie van de verdachte”, zo begint Tamara haar verhaal op Facebook. „We zijn inmiddels 2.5 (!) jaar verder en de verdachte zal nu aanstaande woensdag pas berecht worden. Sec gezien betekent dit dat dat misbaksel nog eens 2,5 jaar heeft kunnen toeslaan na mijn beroving. Wat hebben wij toch een belachelijk rechtssysteem.”

De verdachte wist in mei 2017 de designertas van Tamara te stelen. De tas zelf kon haar niet zoveel schelen, de inhoud des te meer, zo vertelde ze eerder dit jaar aan VROUW. „Een horloge dat ik van mijn partner Hans had gekregen toen we twee jaar samen waren bijvoorbeeld, mijn mini-mascotte en een herinnering aan mijn overleden oma. Het voelde als een aantasting van mijn zijn.”

Inmiddels heeft ze haar bericht op Facebook verwijderd.