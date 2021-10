Kinderen van Ruinerwold wint Gouden Televizier-Ring

Het is de eerste keer in de historie van de Televizier-Ring dat een documentaire met de publieksprijs naar huis gaat. In de vijfdelige serie praat Villerius met de vier oudste kinderen van Gerrit Jan van D. Hij werd ervan beschuldigd dat hij zes van zijn kinderen jarenlang tegen hun wil heeft vastgehouden op een afgelegen boerderij in het Drentse dorp Ruinerwold. Ook werd hij ervan verdacht zijn kinderen te hebben mishandeld en een aantal van hen seksueel te hebben misbruikt.

(Tekst gaat verder onder de foto.)

De Kinderen van Ruinerwold met rechts documentairemaakster Jessica Villerius. Ⓒ ANP/HH

De serie werd dit voorjaar uitgezonden. De verhalen over hoe de kinderen in angst en isolement opgroeiden bij hun godsdienstwaanzinnige vader konden dit voorjaar al direct rekenen op warme reacties van het publiek.

Het is het tweede jaar op rij dat BnnVara de Ring binnenhaalt. Vorig jaar won de omroep met Over mijn lijk.

Beste presentator

(Tekst gaat verder onder de foto.)

André van Duin wint eindelijk een prijs op het Gouden Televizier-Ring Gala Ⓒ ANP/HH

André van Duin heeft voor het eerst in zijn lange carrière een prijs gewonnen op het Gouden Televizier-Ring Gala. De Omroep MAX-ster, bekend van de tv-hits Heel Holland Bakt en Denkend aan Holland, pakte de Televizier-Ster voor beste presentator.

Van Duin was de afgelopen twee jaar ook al genomineerd, maar beide keren ging hij met lege handen naar huis. In 2019 kreeg Beau van Erven Dorens de voorkeur van het publiek en vorig jaar Tim Hofman.

Eenmaal was Van Duin genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring. In 1981 maakte hij met zijn TROS-programma André van Duin kans maar toen won de televisieserie De Fabriek.

De andere genomineerden voor de Televizier-Ster Presentator, die overigens net als Van Duin niet aanwezig zijn bij het gala, waren Arjen Lubach en Fred van Leer. Lubach grijpt voor de tweede keer mis. Ook in 2019 ging de prijs aan hem voorbij. Hij won in 2017 een Gouden Televizier-Ring voor Zondag met Lubach.

Beste presentatrice

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Nikkie de Jager op de rode loper. Ⓒ ANP/HH

Nikkie de Jager is de winnares van de Gouden Televizier-Ster voor beste presentatrice. De YouTuber maakte in mei in binnen- en buitenland indruk toen ze naast Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit het Eurovisie Songfestival in Rotterdam mocht presenteren. Door veel kijkers werd ze de ster van de show genoemd. Ook de interviews die De Jager achter de schermen deed met de deelnemers vielen in de smaak.

Naast het songfestival was De Jager, ook bekend als YouTuber NikkieTutorials, afgelopen jaar te zien als presentatrice van het jeugdprogramma Make-Up cup en was ze jurylid in de Videoland-show Glow up en het eenmalige RTL-dragqueenprogramma Make Up Your Mind.

De overige genomineerden waren Hélène Hendriks en Marieke Elsinga. Chantal Janzen mocht dit jaar niet meedingen naar de Televizier-Ster Presentatrice. De recordhoudster met zes maal winst won de afgelopen drie jaar op rij en moet volgens de reglementen daardoor een jaartje overslaan.

Beste talent

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Rob Kemps is het beste tv-talent. Ⓒ ANP/HH

Rob Kemps is uitgeroepen tot beste talent. De presentator, vooral bekend als het gezicht van feestact Snollebollekes, kreeg de voorkeur boven Monica Geuze en Raven van Dorst.

De tv-carrière van Kemps raakte afgelopen winter in een stroomversnelling nadat hij indruk maakte als deelnemer in de quiz De Slimste Mens. Hij won de finale in januari van Andries Tunru en Emma Wortelboer.

Zijn optreden leverde Kemps al snel een tv-contract op. In maart werd duidelijk dat hij voor drie jaar had getekend bij Talpa. Dit najaar debuteerde hij als quizmaster op SBS6 met het programma The Wheel. Tegelijkertijd maakte hij met Matthijs van Nieuwkerk het vierdelige Chansons! waarin het duo naar Parijs trok en over hun gezamenlijke liefde voor het Franse lied praatten.

Beste show online

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Linda Hakeboom Ⓒ ANP/HH

De onlineserie Linda’s Kankerverhaal van documentairemaakster Linda Hakeboom won de Televizier-Ster Online. In Linda’s Kankerverhaal legde Hakeboom, bij wie borstkanker werd geconstateerd, ruim een jaar lang haar ervaringen vast in vlogs. Via de reeks voor LINDA.nl hield de tv-maakster haar volgers op de hoogte van het ziekteproces.

Naast Linda’s Kankerverhaal behoorden Giro di Tietema en Jachtseizoen tot de genomineerden. Jachtseizoen van StukTV grijpt al voor het derde jaar op rij mis.

Vooraf was er nog enige commotie rondom de nominaties voor beste onlineprogramma. De show Roddelpraat werd door Televizier uit de selectie gehaald omdat het groepen in de samenleving zou beledigen. Programmamakers Jan Roos en Dennis Schouten stapten daarop naar de rechter. Die stelde echter Televizier in het gelijk.

Beste acteur/actrice

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Elise Schaap Ⓒ ANP

Elise Schaap heeft voor het derde jaar op rij de Televizier-Ster voor beste acteur/actrice in de wacht gesleept. Ze versloeg oud-winnares Angela Schijf en Undercover-collega Frank Lammers.

Schaap was het afgelopen jaar wederom te zien in de Netflix-hit Undercover en speelde ook een rol in de daaruit afgeleide film Ferry. Ook speelde de actrice rollen in onder meer de TV Kantine en Nieuw Zeer.

Met drie prijzen is Schaap nu recordhoudster in de categorie voor beste acteur/actrice, die sinds 2016 worden uitgedeeld. In de eerste twee jaar ging het nog om twee prijzen; een voor beste acteur en een voor beste actrice.

Beste jeugdprogramma

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Gioia Parijs en Matheu Hinzen van De Zomer van Zoë. Ⓒ ANP/HH

De jeugddramaserie De Zomer van Zoë is uitgeroepen tot het beste jeugdprogramma. De tiendelige AvroTros-reeks won in Theater Carré de Televizier-Ster Jeugd.

De Zomer van Zoë gaat over paardenmeisje Zoë (een rol van Gioia Parijs) die met haar verzorgpony een belangrijke springwedstrijd wil winnen om geld te winnen voor haar ouders. Haar vader is ziek waardoor haar moeder hard moet werken om het gezin te onderhouden. Zoë dreigt vervolgens ook nog eens haar paard kwijt te raken aan een rijkeluismeisje.

Naast Parijs zijn er hoofdrollen voor Florien Ferdinandus, Miencke Kalloe, Matheu Hinzen en Fleur Hogerheyde.

Dat de prijs naar AvroTros zou gaan was vooraf al duidelijk. De andere genomineerden, Make-Up cup en Mollenstreken, zijn ook afkomstig van de omroep.