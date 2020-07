Paradijselijke vakantie wordt eenzame coronazomer voor Queen

Queen Elizabeth genoot altijd volop met haar familie van de Highland Games, het jaarlijkse Schotse evenement dat haar enige koninklijke verplichting vormde in de zomer Ⓒ Getty Images

Balmoral, een prachtig historisch paleis, in het groene landschap waar een rivier door de Schotse Hooglanden kronkelt. Een paleis waar Queen Elizabeth al 68 jaar lang elke zomer volop geniet van een heerlijk ontspannen zomer, met lunches in de tuin, picknicks en barbeques, met bezoek van familie, klein- en later ook achterkleinkinderen en met heerlijke middagen paardrijden. Maar dit jaar ziet dat er wel even anders uit.