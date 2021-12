Kelly Clarkson wil niet meer trouwen na moeilijke scheiding

„Ik weet dat ik niet opnieuw zal trouwen”, zegt Clarkson in de Love Someone with Delilah-podcast. Ze geeft toe dat ze veel „rode vlaggen” heeft gemist in haar relatie. „Gemist of bewust genegeerd.”

Maar Clarkson geniet van de extra vrije tijd die ze nu heeft na haar relatie. We zijn geprogrammeerd om liefde te willen, meent ze, maar „ik heb die behoefte niet.” De Amerikaanse zegt dat ze geen partner nodig heeft. „Ik geniet echt van mijn werk, mijn kinderen, mijn creatieve zelf.”

De zangeres, bekend van haar grote hit Since You Been Gone, heeft desondanks geen spijt van haar liefdesverleden. „Ik heb nergens spijt van. Ik heb het gevoel dat het juist is wat je vormt en wat je een beter mens maakt.”