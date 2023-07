Mocro Maffia-acteur verdachte in oplichtingszaak

De jonge acteur wordt er door justitie van verdacht dat hij met een 23-jarige man uit Groningen en een 22-jarige man uit Delfzijl heeft geprobeerd zo’n 200 mensen online op te lichten, door zich via de telefoon voor te doen als bankmedewerker. Gedupeerden kregen te horen dat hun bankrekening was gehackt door criminelen en dat ze inlogcodes moesten wijzigen.

Een aantal van hen installeerde op aandringen van de verdachten een programma op hun computer, dat hen de controle gaf over de pc en bankgegevens. Met die toegang sluisden de mannen duizenden euro’s weg van veelal mensen op leeftijd. Ook kwamen de verdachten bij slachtoffers thuis om „voor de zekerheid” hun pinpas in te nemen, met de belofte later een nieuwe op te sturen. De pinpas zou vervolgens door de verdachten zelf zijn gebruikt voor onder andere de aankoop van laptops.

Eén slachtoffer verloor volgens het Openbaar Ministerie meer dan 27.000 euro. De totale schade wordt door politie op zo’n halve ton geschat. De recherche besloot de telefoons van de mannen af te luisteren. Volgens de officier van justitie waren de verdachten soms uren achter elkaar in gesprek met potentiële slachtoffers. In totaal zitten er drie volle dagen aan opnames in het strafdossier.

Verdachten belden met undercoveragent

In april van dit jaar werden de mannen uit Delfzijl en Emmen gesnapt in Groningen, terwijl ze in een auto aan het bellen waren met een nieuw doelwit. Dat bleek een undercoveragent. Later die dag werd de derde verdachte gearresteerd. Alleen de acteur uit Emmen zat tot dinsdag nog vast. Hij ontkent iets met de zaak te maken te hebben.

Justitie ziet bij hem een leidende rol in een criminele organisatie die erop was gericht om mensen op te lichten. In een telefoon die de politie aan de Emmenaar linkt zijn belscripts gevonden waarin - als ware het een callcenter - wordt uitgelegd hoe oplichtingsgesprekken kunnen worden gevoerd. Ook werden lijsten aangetroffen met persoons- en bankgegevens van mensen, die vervolgens werden gebeld.

Acteur in meerdere misdaadseries

Ondanks zijn jonge leeftijd heeft de Emmenaar al meerdere rollen op zijn naam staan. Hij speelde mee in verschillende misdaadseries. Zo vertolkte hij personages in meerdere afleveringen van Mocro Maffia, over de Amsterdamse drugswereld. Ook maakte hij zijn opwachting in de jongerenserie Zeven Kleine Criminelen, die in 2019 werd bekroond met een Gouden Kalf voor beste tv-drama.

Dinsdagmiddag werd een zogeheten regiezitting gehouden in de rechtbank in Groningen. Zijn advocaat Wilke Koopmans deed vooraf een verzoek bij de rechters om de zaak achter gesloten deuren te houden, maar dat werd afgewezen. In de rechtszaal zei de acteur uit Emmen dat de tijd in de gevangenis hem erg zwaar is gevallen.

’Genoeg werk’

Zijn raadsvrouw vroeg de rechtbank hem vrij te laten in afwachting van de strafzaak, omdat de zaak niet stevig genoeg zou zijn. „Daarnaast is mijn cliënt afhankelijk van werk om zijn carrière voort te zetten. Als dat niet kan, heeft dat enorme consequenties, ook voor opdrachtgevers.” Ze stelt dat deze opdrachtgevers op de hoogte zijn van de strafzaak, maar dat er desondanks ’genoeg werk’ is voor de Emmenaar.

De officier van justitie ziet die zwaarwegende belangen niet. Volgens hem meldde de reclassering onlangs dat er een ’zeer, zeer zorgelijk beeld’ is ontstaan van de jonge verdachte. „Ze dichten hem een volledig gebrek aan empathie toe en twijfelen of deze zaak wel indruk op hem heeft gemaakt.” Wat hem betreft blijft hij in ieder geval voor drie maanden vastzitten.

Daar gaat de rechtbank niet in mee. Hoewel ze vinden dat de verdenkingen stevig zijn en dat de kans op nieuw strafbaar gedrag groot is, laten ze hem onder voorwaarden vrij. Dat heeft ermee te maken dat de inhoudelijke behandeling van de zaak uit zicht is geraakt, de man uit Emmen jong is en nooit eerder met justitie in aanraking is gekomen. Wanneer de zaak verder gaat, is onduidelijk.