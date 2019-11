Bram Moszkowicz wil terugkeren als advocaat

Hij wordt hierin geadviseerd door advocaat Ernst van Win. De voormalig deken van de Orde van Advocaten in Den Haag bevestigt tegenover het AD het verzoek van Bram, maar benadrukt dat hij er inhoudelijk nog niet op kan ingaan, omdat het verzoek nog niet in behandeling is genomen. ,,We zijn er nu verder op aan het studeren”, aldus de advocaat.

In 2012 bepaalde de Orde van Advocaten dat Bram Moszkowicz zijn vak nooit meer mag uitoefenen. De flamboyante strafpleiter werd verweten dat hij contante betalingen niet zou hebben gemeld, dat zijn bedrijfsvoering niet duidelijk was en dat hij diverse jaarrekeningen niet zou hebben overgelegd.