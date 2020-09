Kanye West steunt ’rivale’ Taylor Swift

„Ik ga er persoonlijk voor zorgen dat Taylor Swift haar rechten terugkrijgt. Scooter is een goede vriend van de familie”, aldus Kanye. Of Taylor ook daadwerkelijk zit te wachten op de hulp van haar rivale, moet nog blijken. Ze heeft nog niet op het aanbod gereageerd.

De rapper is al de hele week hevig aan het twitteren over zijn eigen strijd tegen platenlabels. Kanye wil af van zijn contracten en stelde dat artiesten vrij moeten zijn en geen „slaven” van de muziekindustrie. De rapper, die kampt met een bipolaire stoornis, schreef vrijdag zelfs aan zijn dochter North dat hij een oorlog aan het voeren was en zijn leven riskeerde. „Als ik word vermoord laat de witte media je dan niet vertellen dat ik geen goede man was”, schreef de rapper in een inmiddels verwijderde tweet die door bezorgde fans werd gedeeld.

A(wk)ward

Kanye en Taylor liggen sinds 2009 met elkaar in de clinch. Dat jaar bestormde de rapper tijdens de MTV Video Music Awards het podium toen de zangeres de prijs voor beste videoclip in ontvangst wilde nemen. Hij vond namelijk dat Beyoncé de award had moeten winnen.

Een paar jaar later laaide de kwestie weer op toen Kanye Taylor een bitch noemde op zijn nummer Famous, tot groot ongenoegen van de zangeres. De rapper zei echter toestemming van haar te hebben gehad voor het nummer, iets wat Taylor weer ontkende. Kanye’s vrouw Kim Kardashian bemoeide zich ermee door een oud telefoongesprek tussen haar man en Taylor te delen waarin het lijkt of ze wel goed vindt. In de jaren erna spraken beiden over hun ruzie, die diepe impact op Taylor heeft gehad. Voor zover bekend is die nooit bijgelegd.