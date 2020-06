Netflix voegt Black Lives Matter-categorie toe

Het gaat bijvoorbeeld om de bekroonde hitserie Orange is the new black die zich afspeelt in een vrouwengevangenis, de serie Dear White People en Oscarwinnaar Moonlight, over een zwarte homoseksuele man. Ook de nieuwe film van Spike Lee, Da 5 Bloods, valt onder de noemer Black Lives Matter.

„Als we als bedrijf zeggen Black Lives Matter, betekent dat ook dat we zeggen: Black storytelling matters”, stelt de streamingdienst in een toelichting. „Met dit initiatief willen we het vertellen van verhalen vanuit het perspectief van mensen van kleur meer onder de aandacht brengen van onze kijkers.”

Een woordvoerder van Netflix laat aan de website Streamwijzer.nl weten dat er ook wordt gekeken of er in Nederlandse ondertiteling van programma’s racistische verwijzingen zitten die aangepast zouden moeten worden.