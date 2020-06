Megan Fox onderzoekt Stonehenge en de eerste inwoners van Amerika

In de nieuwe serie Legends of the Lost with Megan Fox krijgt ze toestemming om binnen de stenen pilaren van het Britse Stonehenge te treden om samen met vooraanstaande archeologen te achterhalen wat nu exact de functie was van dit bijzondere duizenden jaren oude bouwwerk dat er eerder was dan de eerste piramides.

Vervolgens bezoekt ze Scandinavië om te horen over een nieuwe theorie die zegt dat de gevreesde Vikingen vooral ook bestonden uit vrouwelijke strijders. Ook probeert ze met nieuwe hightech data antwoord te vinden op de vraag: Heeft de legendarische Trojaanse oorlog nu wel of niet plaatsgevonden?

Tenslotte gaat ze in de laatste aflevering op zoek naar aanwijzingen over de eerste inwoners van Amerika die duizenden jaren eerder al voet aan wal zetten dan we tot nu toe aannamen. De eerste aflevering van de serie is te zien op zondag 9 augustus om 21.30 uur.