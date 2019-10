Kees Tol: ’Ik vind op de foto gaan echt vreselijk’

„De vraag die ik me altijd stel bij dit soort dingen, of ik mee wil doen aan een programma of iets anders, is altijd: ’Heb ik er ook iets aan?’ Als ik iets kan leren en het ook leuk vind, zeg ik geen nee”, legt Kees uit. „Ik ben creatief en dat ga ik nu doen met beeld.” De Volendammer mag aan de slag met de beste apparatuur en krijgt verschillende workshops. „Je leert direct iets, ook al val je meteen af. Dus dat heb je sowieso al in de pocket.”

Kees had nog geen enkele ervaring met fotografie. „Ik heb wel ooit het grafisch lyceum gedaan, achttien jaar geleden. Daarin heb ik nog wel eens een dag of periode fotografieles gehad maar dat is allemaal weg. Dus wat dat betreft had ik weinig fotoskills.”

Vreselijk

Het is bovendien fijn om eens zelf foto’s te schieten in plaats van continu het onderwerp te zijn, zegt hij. „Ik vind op de foto gaan voor mijn werk echt vreselijk. Ik kan het ook heel slecht”, lacht Kees. Zelfverzekerd met de camera in zijn hand is hij echter nog niet. „In het programma heb je ook nog eens met tijdlimieten te maken. Het geeft veel druk om net dat perfecte plaatje te vinden.”

Wat ook druk geeft, zijn de bikkelharde jurycommentaren van William Rutten en Cynthia Boll. „Ik vond het behoorlijk heftig. Het was soms alsof je terug op school was. Dan denk je echt ik heb iets fantastisch gemaakt en dan wordt het faliekant de grond ingeboord. Dat is niet altijd even leuk”, aldus Kees. Dat geldt overigens voor iedereen, benadrukt hij. „Niemand heeft ervaring met fotografie en iedereen doet supergoed z’n best.”

Het Perfecte Plaatje begint woensdagavond aan zijn vierde seizoen. Behalve Kees Tol doen ook Helga van Leur, Daphne Deckers, Froukje de Both, Christina Curry, Johnny Kraaijkamp, Steven Brunswijk en Jamie Westland mee. Een van hen treedt in de voetsporen van Patty Brard, Humberto Tan en Estelle Cruijff, als best fotograferende BN’er.