Meisjes-Hulk feministische superheldin met een vette knipoog Plots houdt Marvel van sterke vrouwen

Door Willem Schouten Kopieer naar clipboard

De Hulk is altijd een van de psychologisch meest fascinerende superhelden geweest. Een zachtaardige wetenschapper die zichzelf in een redeloos beest verandert en net zo vaak met zichzelf en zijn oncontroleerbare emoties worstelt als met werkelijke tegenstanders. Freud had het prachtig gevonden. She-Hulk stelt de vraag hoe een vrouw zou omgaan met zo’n tomeloze draaikolk van emotie en kracht. Het hilarische antwoord: geen centje pijn eigenlijk.