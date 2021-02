Ernstig zieke Sylvia en Freddy uit MAFS alsnog gescheiden

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Rein en Danny en Lizzy en Lars, ligt het niet aan de match, maar gooide iets anders roet in het eten. Sylvia werd ziek. Nadat er bij haar longkanker is gediagnosticeerd, is ze van mening dat Freddy geen ’zieke vrouw’ verdient. „Je bent er niet vanuit gegaan om met een zieke vrouw te trouwen. Ik vind het heel erg voor jou”, vertelt ze „Uiteindelijk kent Fred me een paar weken en krijgt dan ineens met een zieke vrouw te maken.”

Fred reageert daarop, door te zeggen: „Ik was er echt helemaal ondersteboven van. Ik heb ook tegen haar gezegd: ik blijf gewoon bij je, ik blijf je gewoon steunen.”

Toch zijn ze uiteindelijk samen tot een besluit gekomen. „We hadden eigenlijk al besloten om door te gaan. het is hartstikke leuk, maar je leert elkaar kennen na het programma. Toen ik hoorde wat ik had, vond ik het gewoon niet eerlijk. ik heb voor fred de beslissing genomen om de stekker eruit te trekken.” Ze vindt dat hij een nieuwe kans verdiende en dat ze zich moest focussen op haar ziekte. „Ik vind Fred ontzettend leuk en lief. Ik denk dat het echt anders was geweest als je puur verliefd was geweest, maar ik gun hem dit gewoon niet”, aldus Sylvia.

Of ze spijt heeft van haar deelname? „Het heeft me door de ellendigste periode geholpen. Dertig bestralingen en chemokuren.” Ook vertelt ze dat er te zien was op de scans dat de behandeling is aangeslagen.

Ondanks alles, spreekt het voormalige koppel elkaar nog regelmatig. Fred is daar erg blij mee en zegt daarover: „We hebben nog heel veel contact. Echte vriendschap. Echt toppie.”