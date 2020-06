Rapper Pusha T voor het eerst vader geworden

Het is het eerste kind van Pusha T en zijn vrouw Virginia. Terrence LeVarr Thornton, zoals de 43-jarige rapper echt heet, deelde een foto van zijn pasgeboren zoontje op Instagram. „Nigel Brixx Thornton june 11 2020”, schrijft hij daarbij.

Pusha T is een Amerikaanse rapper die onder contract staat bij Kanye West. Hij maakt al jaren muziek, maar brak in 2013 pas echt door met zijn solo-album My Name Is My Name. Dat album bereikte de vierde plek op de Billboard 200-lijst.