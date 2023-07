Chimène van Oosterhout met spoed opgenomen wegens hartfalen

„Onze droomvakantie is op een nachtmerrie uitgelopen”, schrijft Jess. „Chimène is op Kos onwel geworden en acuut opgenomen met hartfalen (vermoedelijk door restschade van de chemotherapie)”.

Inmiddels is Van Oosterhout met een ambulancevlucht naar een ziekenhuis in Athene overgebracht. „Ze is hier in goede handen, dus wij hopen op een goede afloop”, aldus Jess.

In 2020 werd Van Oosterhout voor de derde keer behandeld voor borstkanker. Een jaar later kreeg zij van artsen te horen dat ze hersteld was.