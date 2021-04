’Kris Jenner beschermt Kardashian-merk meedogenloos’

Entertainment

Jamie Foxx liet Snoop Dogg date van dochter intimideren

Toen de oudste dochter van Jamie Foxx begon met daten, maakte dat de privédetective in de acteur los. Aan zender E! vertelt Foxx dat hij in die tijd alles over de jongens in kwestie probeerde te achterhalen. „Tegen de tijd dat iemand bij ons thuis kwam, wist ik alles al over hem.”