Republikeins congreslid VS eist einde aan ’inmenging verkiezingen Harry en Meghan’

Het congreslid, Jason Smith uit Missouri zal zijn brief met zijn eis naar de Britse ambassadeur Karen Pierce sturen, meldt Daily Mail. Nu er toch al ’internationale gesprekken zijn over buitenlandse inmenging in onze verkiezingen’, maakt hij zich ongerust over bepaalde opmerkingen en commentaar van Harry en Meghan.

Hij verwijt hen hun titels te gebruiken om stemmers te beïnvloeden. Zo riep Harry begin september, toen Amerikanen in sommige staten hun stem al konden uitbrengen, mensen op om haatzaaierij af te wijzen. Meghan noemde de Amerikaanse verkiezingen van 3 november ’de meest belangrijke verkiezingen uit ons leven’. Hun opmerkingen zorgden voor beroering en werden gezien als anti-Trump. Onder meer de Britse televisiepresentator Piers Morgan sprak er schande van.

Smith noemt hun acties in zijn brief ’een serieuze breuk met het beleid van de Britse koninklijke familie van politieke neutraliteit en een ongepaste actie van binnenlandse inmenging’. Hij wil dat de Britse overheid ervoor zorgt dat Harry en Meghan zich niet langer mengen in ’onze verkiezingen’ of dat zij ervoor zorgen dat hen al hun titels worden afgenomen.

De Queen is de enige die de bevoegdheid heeft om leden van de Britse koninklijke familie hun titels te ontnemen. Een verzoek van de Britse overheid daartoe, zou zij op zijn minst in overweging moeten nemen, stelt de Britse krant.

In februari verbood koningin Elizabeth Harry en Meghan al van hun koninklijke titels gebruik te maken zodat zij er niet commercieel van konden profiteren. Het stel wilde toen commerciële en liefdadigheidsactiviteiten ontwikkelen onder de merknaam Sussex Royal, maar daar stak de Queen een stokje voor.