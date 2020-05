’Metropole Orkest spreekt vele muzikale talen’

Het Metropole Orkest tijdens een concert met dj Hardwell. Ⓒ Foto Reinout Bos

Het feestelijke jubileumjaar ging in januari nog zo mooi van start toen bekend werd dat het Metropole Orkest alweer zijn vierde Grammy had binnengesleept. Inmiddels zijn alle festiviteiten opgeschort, maar dit veerkrachtige orkest, dat in 75 jaar tijd al heel wat stormen doorstond, houdt de moed erin en toont eens te meer dat het niet alleen muzikaal zeer flexibel is.