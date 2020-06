J.Lo wordt cocaïnekoningin

Ⓒ Hollandse Hoogte

Op haar elfde pleegde GRISELDA BLANCO haar eerste moord en vijf jaar later had ze al een leidende rol binnen het gevreesde drugskartel van Medellín. Uiteindelijk zou ze uitgroeien tot de allergrootste cocaïnekoningin die er ooit zou zijn. Logischerwijs leent haar bizar criminele leven zich uitstekend voor een film. Die werden er in het verleden ook al gemaakt, maar nu is er een nieuwe versie op komst. Blanco zal worden gespeeld door... JENNIFER LOPEZ.