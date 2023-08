Oprah doet boodschappen voor slachtoffers van natuurbranden Maui

In het War Memorial Stadium, waar slachtoffers worden opgevangen, maakte Winfrey onder meer bedden op. Ook haalde ze boodschappen voor de mensen.

„Ik ben langsgekomen om te vragen wat de mensen nodig hadden en ben toen gaan winkelen. Vaak doneer je in dit soort gevallen dingen als kleding of zo, maar is dat niet wat mensen echt nodig hebben”, vertelde Winfrey aan de BBC. „Dus ik ben naar Walmart en Costco gegaan en heb kussens, shampoo, luiers, lakens en kussenslopen gehaald.”

De presentatrice noemt de situatie overweldigend. „Maar het is mooi om te zien dat er zoveel mensen zijn die elkaar helpen, steunen en doen wat ze kunnen doen.”