Danny Vera cancelt Ziggo Dome-shows

„Helaas heb ik geen leuk nieuws”, schrijft Danny op Instagram. „Mijn showreeks Vera’s Nightclub - Live in the Round in de Ziggo Dome op 12, 14 en 15 november 2020, kan helaas niet doorgaan. Vorige week zijn er nieuwe, strengere overheidsmaatregelen afgekondigd om het coronavirus onder controle te krijgen. Op basis van deze maatregelen, de aanhoudend hoge besmettingsaantallen en de vorige week gepubliceerde routekaart vanuit de overheid, zijn we tot de conclusie gekomen dat het onmogelijk is om deze showreeks te kunnen organiseren in november.”

Omdat het op dit moment lastig is om te bepalen wanneer optredens wel kunnen plaatsvinden, is besloten de shows te annuleren. „Hopelijk zien we elkaar weer snel. Blijf gezond en houd je taai!”, besluit de populaire zanger die binnenkort met echtgenote Escha zijn eerste kindje verwacht.

De kaarten voor de shows van Vera’s Nightclub gingen in september in de verkoop en waren binnen no-time uitverkocht.