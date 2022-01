Premium Het beste van De Telegraaf

Beschuldigingen leggen bom onder vlaggenschip RTL Valt het doek voor familieprogramma The Voice? ’Nog nooit zoiets meegemaakt’

Door Kitty Herweijer en Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Hilversum - Oud-zenderbaas Fons van Westerloo noemt het moedig dat RTL besloten heeft per direct The Voice of Holland (TVoH) van de buis te halen. Een besluit dat niet licht genomen zal zijn, want nog los van de imagoschade, zijn de financiële consequenties groot. De vraag is of het succesvolle familieprogramma nog te redden is.