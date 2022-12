Premium Het beste van De Telegraaf

Tennislegende toch nog ’home for Christmas’ Boris uit de cel, Nederlandse Lilly voor de rechter

Door Onze redactie

Terwijl Boris Becker, na een kleine acht maanden achter tralies te hebben gezeten, donderdag op vrije voeten kwam, moet zijn bijna ex-vrouw Lilly gaan bedenken hoe ze een schuld van twee ton gaat terugbetalen... Ⓒ Getty Images

Wekenlang was er grote onduidelijkheid over, maar donderdagochtend zwaaide in alle vroegte de celdeur open voor Boris Becker. Ruim vóór kerst moest de voormalige toptennisser de Engelse gevangenis voortijdig verlaten en werd hij uitgewezen naar Duitsland. Ondertussen gaat het zijn Nederlandse bijna-ex Lilly minder voor de wind, zij moet voor de rechter komen.