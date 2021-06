Jim Bakkum komt met biografie: ’Moet je daar niet 100 jaar voor zijn?’

Premium Entertainment

Jim Bakkum: ’Het is normaal als je jezelf op half elf voelt hangen’

Terwijl half bekend Nederland zaterdagavond op sociale media klaagt over de avondklok, steekt Jim Bakkum zijn volgers juist een hart onder de riem. De zanger vertelt openhartig dat ook hij het soms erg zwaar heeft in deze moeilijke tijden en het ’volledig normaal is als je jezelf even op half elf vo...