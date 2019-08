Yannick Jozefzoon te zien in serie Baantjer

De serie volgt op de speelfilm Baantjer Het Begin die eerder dit jaar in de bioscopen te zien was. De nieuwe film en reeks tonen hoe de jonge rechercheur De Cock, ooit ontsproten aan het brein van schrijver Appie Baantjer, zich begin jaren tachtig staande houdt in de strijd tegen de ruige Amsterdamse onderwereld.

In de film was Tygo Gernandt te zien als de vorige partner van De Cock, maar deze keert in de serie niet terug. Andere acteurs die in de film te zien waren, zoals Robert de Hoog, Lisa Smit, Ruben van der Meer en Loes Luca, keren wel terug. De film trok zo’n 150.000 mensen naar de bioscopen.

De serie is vanaf 5 januari in zijn geheel te zien bij Videoland en wekelijks bij RTL 4. Yannick Jozefzoon studeerde aan de Toneelacademie in Maastricht en was eerder onder meer te zien in de speelfilm All you need is love. Ook kreeg hij een Gouden Kalf-nominatie voor zijn rol in de tv-film Tom Adelaar.