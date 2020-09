Gegen die Wand-acteur Birol Ünel (59) overleden

De acteur speelde in zijn leven in meer dan 70 films en series. Zijn bekendste film was Gegen die Wand van regisseur Fatih Akin uit 2004. Het rauwe drama vertelde over de lastige relatie tussen twee Turken in Hamburg. Ünel kreeg voor zijn rol als suïcidale alcoholist meerdere prijzen. Gegen die Wand, die ook in de Nederlandse bioscopen een bescheiden hit was, werd dat jaar bekroond tot beste Europese film van het jaar.

Ünel werd geboren in Turkije; zijn familie emigreerde in 1968 naar Bremen. Na een studie acteren aan het Conservatorium van Hannover speelde Ünel zijn eerste theaterrollen in Berlijn. Zo speelde hij de hoofdrol en regisseerde hij de veelgeprezen productie Caligula. Andere bekende films waarin Ünel te zien was, zijn Soul Kitchen en Enemy at the Gates, waarin hij naast Jude Law en Ed Harris speelde.