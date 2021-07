’Dit enorme bedrag moet Dr. Dre als alimentatie betalen’

De Amerikaanse rapper zal naar verluidt dit bedrag moeten blijven betalen totdat zijn ex, Nicole Young, opnieuw trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of de rechtbank later anders beslist. Naast de alimentatie is hij ook verplicht om voor het onderhoud aan twee huizen te betalen.

Een insider laat aan het Amerikaanse medium weten dat het bedrag overeenkomt met wat hij momenteel al aan Young betaalt en het maar een fractie is van de door haar geeiste 2 miljoen dollar per maand.

Vorig jaar juni vroeg het stel een scheiding aan na een huwelijk van 24 jaar. Samen hebben ze twee volwassen kinderen, zoon Truice (24) en dochter Truly (20). Het voormalige koppel was onder huwelijkse voorwaarden getrouwd. Dre’s geschatte vermogen is een slordige 800 miljoen dollar.