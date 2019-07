Dit betaalt Wesley aan Yolanthe

Verschillende nieuwssites melden dat Wesley vijftien miljoen euro betaald heeft en dat daarmee de scheiding geregeld is. Yolanthe zou daar naar verluidt niet helemaal tevreden mee zijn, zij zou negentien miljoen gevraagd hebben.

Quote schatte het inkomen van Wesley in 2018 op 37 miljoen euro. De voetballer stond van 2013 tot 2017 onder contract bij het Turkse Galatasaray. Hij sprokkelde in die tijd achttien miljoen binnen. Yo en Wes waren in gemeenschap getrouwd, wat betekent dat de actrice recht heeft op de helft van zijn bezittingen.

Het nieuws van de afgeronde scheiding komt op dezelfde dag dat De Telegraaf kan melden dat Yolanthe met Hans Klok meegaat naar Las Vegas, om daar in zijn show als waarzegster op te treden.